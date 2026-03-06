Ричмонд
В Германии школьника обвинили в оскорблении Мерца во время демонстрации

Берлинская полиция начала расследование в отношении школьника, который во время протестов продемонстрировал плакат с вульгарным высказыванием в адрес канцлера ФРГ.

Источник: Аргументы и факты

Берлинская полиция начала расследование в отношении школьника, который во время протестов против обязательной военной службы продемонстрировал плакат с вульгарным высказыванием в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сообщает Bild со ссылкой на представителя полиции.

В четверг по всей Германии прошли демонстрации школьников против нового закона о военной службе — в акциях участвовали около 50 тысяч человек. Среди лозунгов встречались, например, такие: «Фридриха Мерца — на фронт» и «Умной голове стальной шлем не идёт».

«Полицейские изъяли плакат и начали расследование. Обвинение звучит как клевета и оскорбление в адрес политических деятелей», — говорится в заявлении.

Как отмечают авторы статьи, немецкий школьник использовал в адрес федерального канцлера высказывание, которое в ФРГ считается как минимум вульгарным.

Ранее сообщалось, что в Германии правоохранительные органы возбудили дело против жителя города Хайльбронн из-за его высказывания в интернете, где он сравнил Мерца с Пиноккио.