В Германии школьника обвинили в оскорблении Мерца во время демонстрации

В четверг по всей Германии прошли демонстрации школьников против нового закона о военной службе — в акциях участвовали около 50 тысяч человек. Среди лозунгов встречались, например, такие: «Фридриха Мерца — на фронт» и «Умной голове стальной шлем не идёт».