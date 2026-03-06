Мирошник: 72 мирных жителя погибли в результате ударов ВСУ в феврале

72 мирных жителя, включая одного ребенка, погибли в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины в феврале 2026 года. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Всего за второй месяц года от атак ВСУ пострадали как минимум 536 мирных жителей. Из их числа погибли 72 человека, и получили ранения различной степени тяжести 464», — сообщил он.
Мирошник заявил, что среди пострадавших от атак ВСУ есть 19 несовершеннолетних, еще один ребенок погиб. При этом посол подчеркнул, что число раненых мирных жителей за февраль на 149 граждан больше, чем за январь текущего года.
