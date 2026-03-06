В Британии вычислили две страны, которые пощадит ядерный апокалипсис. Но жить там придётся под землёй

Единственными территориями, пригодными для жизни, специалисты называют Австралию и Новую Зеландию. Благодаря изоляции от основных держав и способности выращивать пищу в условиях холода, у этих стран есть шанс. Впрочем, выжившим там придётся прятаться под землёй и существовать в темноте из-за разрушенного озонового слоя.