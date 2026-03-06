WP: США изучают вариант предъявления обвинений руководству Кубы

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции США сформировало межведомственную рабочую группу, которая рассматривает возможность предъявления обвинений должностным лицам правительства Кубы. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По ее данным, в состав группы войдут в том числе сотрудники Министерства финансов США. Это может свидетельствовать об изучении американской администрацией вариантов ужесточения санкций в отношении Кубы, отмечается в статье. В ней уточняется, что потенциальное выдвижение обвинений может коснуться таких сфер, как «иммиграция, экономика и другие». Иные детали в публикации не приводятся.
Президент США Дональд Трамп заявил 5 марта, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой».
В США 29 января был подписан указ, согласно которому Вашингтон может ввести пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу. В соответствии с этим документом в США формально вводится режим чрезвычайного положения из-за якобы имеющейся угрозы со стороны Кубы. Глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья заявил о решительном осуждении этих мер, которые грозят островному государству «тотальной блокадой поставок топлива», «являются нарушением всех принципов международной торговли» и создают «экстремальные условия» для жизни кубинского народа.
В Вашингтоне заявили, что взаимодействуют с руководством в Гаване ввиду энергетической блокады со стороны США, и выразили мнение, что стороны близки к договоренности.