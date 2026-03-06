Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран заявил об атаке на американский авианосец «Авраам Линкольн»

Американский авианосец Abraham Lincoln атакован иранскими военными. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Исламской Республики.

«Ракетная система военно-морских сил армии выпустила береговую ракету по авианосцу USS Abraham Lincoln», — приводит заявление армии гостелерадиокомпания.

5 марта КСИР также отчитался об ударе дронов по авианосцу США в Оманском заливе. Целью удара стал «Авраам Линкольн», который, по данным Тегерана, подошёл к морским рубежам страны на расстояние 340 километров. В заявлении подчёркивается, что корабль пытался установить контроль над акваторией. Однако после атаки ВМС КСИР судно было вынуждено ретироваться.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше