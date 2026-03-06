В ООН не смогли оценить ракетный удар по начальной школе в Иране

При этом он подчеркнул, что отсутствие такой возможности не означает, что расследование не должно проводиться. Дюжаррик добавил, что в условиях конфликта передвижение сотрудников ООН по территории Ирана «крайне ограничено». В настоящее время в Исламской республике работают 458 сотрудников всемирной организации.
По данным заместителя генерального секретаря ООН Тома Флетчера, общее число погибших в Иране превысило тысячу человек. Кроме того, повреждения получили более 100 гражданских объектов.
Флетчер также сообщил, что провёл переговоры с постоянным представителем Ирана при ООН. «Я подтвердил готовность ООН помочь гражданскому населению, нуждающемуся в гуманитарной поддержке», — заявил замгенсека.
Как сообщалось ранее, 28 февраля, в первый день совместной военной операции США и Израиля против Ирана, был нанесён авиаудар по начальной школе для девочек в городе Минабе. Жертвами трагедии стали до 180 человек, в том числе десятки школьниц. Власти Ирана заявляют, что личности пилотов, участвовавших в атаке, уже установлены. В то же время в США начато собственное расследование инцидента. Американская сторона, по данным СМИ, уже практически не опровергает возможную причастность своих военных к гибели школьниц.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.