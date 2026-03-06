В ООН не смогли оценить ракетный удар по начальной школе в Иране

Как сообщалось ранее, 28 февраля, в первый день совместной военной операции США и Израиля против Ирана, был нанесён авиаудар по начальной школе для девочек в городе Минабе. Жертвами трагедии стали до 180 человек, в том числе десятки школьниц. Власти Ирана заявляют, что личности пилотов, участвовавших в атаке, уже установлены. В то же время в США начато собственное расследование инцидента. Американская сторона, по данным СМИ, уже практически не опровергает возможную причастность своих военных к гибели школьниц.