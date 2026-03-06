Ричмонд
Дроны «Хезболлах» атаковали базу израильских сил на Голанских высотах

Запущенные шиитскими бойцами БПЛА ранее атаковали базу в Амиаде к югу от города Цфат в 20 км от ливано-израильской границы.

БЕЙРУТ, 6 марта. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты шиитской милиции «Хезболлах» нанесли удар по базе израильских войск на оккупированных Голанских высотах. Об этом говорится в коммюнике ее военно-информационной службы, размещенном в Telegram-канале.

«Исламское сопротивление использовало боевые беспилотники для нападения на неприятельскую базу возле поселения Кацафия на Голанах, — указывается в тексте. — В результате прямого попадания оккупационным силам нанесен урон».

Во второй половине дня запущенные шиитскими бойцами БПЛА атаковали базу в Амиаде к югу от города Цфат (Сафед) в 20 км от ливано-израильской границы. Кроме того, в коммюнике сообщается о ракетно-минометных обстрелах еврейских поселений Рамат-Нафтали, Саасаа, Шомера и города Кирьят-Шмона.

«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше