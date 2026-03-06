Дроны «Хезболлах» атаковали базу израильских сил на Голанских высотах

БЕЙРУТ, 6 марта. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты шиитской милиции «Хезболлах» нанесли удар по базе израильских войск на оккупированных Голанских высотах. Об этом говорится в коммюнике ее военно-информационной службы, размещенном в Telegram-канале.
«Исламское сопротивление использовало боевые беспилотники для нападения на неприятельскую базу возле поселения Кацафия на Голанах, — указывается в тексте. — В результате прямого попадания оккупационным силам нанесен урон».
Во второй половине дня запущенные шиитскими бойцами БПЛА атаковали базу в Амиаде к югу от города Цфат (Сафед) в 20 км от ливано-израильской границы. Кроме того, в коммюнике сообщается о ракетно-минометных обстрелах еврейских поселений Рамат-Нафтали, Саасаа, Шомера и города Кирьят-Шмона.