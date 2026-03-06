Ричмонд
Исландия планирует провести референдум о вступлении в ЕС летом 2026 года

Власти Исландии внесли в парламент предложение о проведении референдума по вступлению в ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Власти Исландии решили внести в парламент предложение о проведении летом 2026 года референдума по возобновлению переговоров о вступлении в Евросоюз, сказано на сайте правительства страны.

«Правительство Исландии решило внести в Альтинг, исландский парламент, предложение о проведении референдума 29 августа 2026 года по вопросу возобновления переговоров о вступлении в Европейский союз», — говорится в публикации.

Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году во время финансового кризиса. Однако в 2013-м страна приостановила переговоры о вступлении, так как экономическое положение выправилось. В 2015 году власти Исландии попросили не считать страну кандидатом на вступление в Евросоюз.

Ранее появилась информация, что власти Исландии изучают возможность вступления в ЕС раньше запланированного срока на фоне усиления геополитической напряженности в мире.

