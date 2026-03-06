Исландия планирует провести референдум о вступлении в ЕС летом 2026 года

Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году во время финансового кризиса. Однако в 2013-м страна приостановила переговоры о вступлении, так как экономическое положение выправилось. В 2015 году власти Исландии попросили не считать страну кандидатом на вступление в Евросоюз.