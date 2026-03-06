Около 600 россиян застряли на Мальдивах из-за конфликта на Ближнем Востоке

Ранее авиакомпания Emirates потеряла данные российских туристов, которые не могли вылететь с острова Маврикий. Инцидент произошёл после атаки иранских беспилотников на офис перевозчика в ОАЭ, сообщали СМИ. В результате сбоя вышел из строя дата-центр компании. Система утратила информацию более чем о тысяче пассажиров, ожидавших вылета. Из-за потери данных перевозчик не смог организовать размещение и питание для части туристов.