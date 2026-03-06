Посол Ирана в Минске: у Тегерана больше нет никаких красных линий

МИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Иран показал, что будет использовать любые средства для защиты себя, больше у Тегерана нет никаких красных линий. Об этом заявил посол исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи.
«Скорее всего, здесь американцы попали в капкан из-за [израильского премьер-министра Биньямина] Нетаньяху и его подстрекательства. Я уверен, что они не рассчитывали на такие большие последствия. Неоднократно наши высокопоставленные лица, наши вооруженные силы предупреждали, что в этот раз США или Израиль начнут войну. Но закончить они ее больше не смогут. Мы сейчас показали, что мы будем использовать любые средства, любое вооружение для защиты себя. Больше у нас нет никаких красных линий», — сказал он в интервью телеканалу СТВ.
Дипломат предупредил о рисках эскалации конфликта на Ближнем Востоке. «Как раз наш покойный верховный духовный лидер [Али Хаменеи] до того, как мученически погиб, он сказал о том, что, если в этот раз нападут на нас, это не будет просто война между Ираном и Израилем или война между Ираном и США, это будет региональная война, поскольку они сами привыкли всегда блефовать. Они думали, что мы так же делаем. Мы видели, что так и произошло, и сейчас это можно назвать региональной войной. Если эта война будет еще продолжаться, тогда нужно ожидать новых последствий и расширения зоны действия этих конфликтов в других регионах. Многие из известных личностей, политологов, экспертов со всего мира говорят, если не будет контролироваться то, что сейчас происходит, может начаться Третья мировая война», — резюмировал посол.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города исламской республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Ирана. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.