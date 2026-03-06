Посол Ирана в Минске: у Тегерана больше нет никаких красных линий

Дипломат предупредил о рисках эскалации конфликта на Ближнем Востоке. «Как раз наш покойный верховный духовный лидер [Али Хаменеи] до того, как мученически погиб, он сказал о том, что, если в этот раз нападут на нас, это не будет просто война между Ираном и Израилем или война между Ираном и США, это будет региональная война, поскольку они сами привыкли всегда блефовать. Они думали, что мы так же делаем. Мы видели, что так и произошло, и сейчас это можно назвать региональной войной. Если эта война будет еще продолжаться, тогда нужно ожидать новых последствий и расширения зоны действия этих конфликтов в других регионах. Многие из известных личностей, политологов, экспертов со всего мира говорят, если не будет контролироваться то, что сейчас происходит, может начаться Третья мировая война», — резюмировал посол.