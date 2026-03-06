Белый дом: число ответных ракетных ударов Ирана уменьшилось на 90%

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Число ответных ракетных ударов иранской стороны в ходе развязанной против нее американо-израильской военной операции сократилось на 90%. Такие данные привела пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«После всего шести дней [операции] число ответных ударов Ирана баллистическими ракетами сократилось на 90%», — утверждала она в беседе с журналистами. Кроме того, Ливитт напомнила, что, согласно подсчетам Вашингтона, потоплено уже «свыше 30 иранских кораблей и судов». «Их ВМС теперь признаны [Пентагоном] потерявшими боевую эффективность», — сказала представитель Белого дома.
Она подтвердила, что президент США Дональд Трамп пытается влиять на то, кто станет следующим верховным лидером Ирана. «Он интересуется участием в определении того, кто станет следующим лидером иранского государства. Это еще не установлено. И президент обсуждает это и взвешивает это», — заявила Ливитт.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города исламской республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Ирана. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.