Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом

Владимир Путин провел первый телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом после начала боевых действий на Ближнем Востоке.
Как указано на сайте Кремля, в ходе телефонного разговора президент России выразил соболезнования из-за гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, членов его семьи, представителей военно-политического руководства страны и местных жителей.
«Подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всем ближневосточном регионе, скорейшего возвращения на путь политико-дипломатического урегулирования. В этой связи Владимир Путин отметил, что он находится в постоянном контакте с лидерами стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива», — сказано в публикации.
Масуд Пезешкиан выразил признательность за солидарность РФ с народом Ирана. Кроме того, он проинформировал Владимира Путина о развитии ситуации в регионе. Лидеры стран договорились, что контакты с иранской стороной по различным каналам будут продолжены.
Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ. Они обсудили эскалацию на Ближнем Востоке.