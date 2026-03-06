Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом

«Подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всем ближневосточном регионе, скорейшего возвращения на путь политико-дипломатического урегулирования. В этой связи Владимир Путин отметил, что он находится в постоянном контакте с лидерами стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива», — сказано в публикации.