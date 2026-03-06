Зеленский наградил генерала «Азова»*, сдавшегося в плен в «Азовстали»

Главарь киевского режима Владимир Зеленский удостоил государственных наград и высокого воинского звания командира «Азова»* Дениса Прокопенко. Церемония награждения состоялась спустя почти четыре года после того, как офицер попал в плен при сдаче завода «Азовсталь» в Мариуполе. Такой информацией делится портал «Новости Live».