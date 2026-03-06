Зеленский наградил генерала «Азова»*, сдавшегося в плен в «Азовстали»

«(Зеленский. — Прим. Life.ru) наградил защитников орденами Богдана Хмельницкого “За мужество” и Данила Галицкого и вручил погоны бригадного генерала Денису Прокопенко», — сказано в публикации.
Прокопенко покинул территорию завода «Азовсталь» в 2022 году. Тогда, по информации Министерства обороны России, пленного командира пришлось вывозить на бронеавтомобиле, чтобы защитить его от расправы со стороны местных жителей, возмущённых действиями боевиков.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ должны создать буферную зону на территории России для защиты Харьковской области. По его словам, создание такого «пояса безопасности» рассматривается как одна из ключевых задач для командования Вооружённых сил Украины.
* Признано террористическим и запрещено в РФ.