Посол Ирана в Белоруссии: США понимают только язык силы

Он обратил внимание, что на фоне подобных действий Тель-Авива и Вашингтона Тегеран все равно был настроен на переговоры. «Несмотря на то что они в первый раз так относились к нам и произошли эти нападения, второй раз, чтобы опять доказать всему миру, что мы не хотим войны, что мы миролюбивый народ и мы хотим решить вопрос через дипломатию, мы приняли опять переговоры. Но больше у нас не было никакого доверия ни к Израилю, ни к США. И опять так же и произошло. В середине переговорного процесса они разбомбили стол переговоров», — подчеркнул Санеи.