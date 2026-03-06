Посол Ирана в Белоруссии: США понимают только язык силы

«Их [США] поведение на основе доктрины, которая говорит, что мир через силу. Они понимают только язык силы. К сожалению, международные организации, международное сообщество, Совет Безопасности ООН и другие доказали свою некомпетентность. Они вообще не реагируют на такие действия США. Западные страны, европейские страны, которые постоянно кричат о правах человека, соблюдении международных норм, в таких случаях почему-то всегда молчат», — сказал Санеи в интервью телеканалу СТВ.
По словам дипломата, Вашингтон не соблюдает никакие международные нормы и обязательства. «Они, во-первых, нарушают все международные нормы, и проявляют интерес к любой стране, и свободно об этом говорят. Они угрожают независимым странам, они говорят, что Гренландия их, потом говорят, что Мексика их, потом говорят, что венесуэльская нефть их, а потом говорят, что Иран — угроза», — перечислил посол.
Санеи напомнил о прошлогодних ударах Израиля и США по Ирану. «В июле 2025 года, когда мы еще были в процессе переговоров, Израиль на нас напал, и после всего этого США бомбили наши ядерные объекты. Но здесь возникает вопрос, если вы полностью уничтожили [ядерную мощь Ирана], то почему под предлогом ядерного оружия нападаете на Иран?» — задался вопросом дипломат.
Он обратил внимание, что на фоне подобных действий Тель-Авива и Вашингтона Тегеран все равно был настроен на переговоры. «Несмотря на то что они в первый раз так относились к нам и произошли эти нападения, второй раз, чтобы опять доказать всему миру, что мы не хотим войны, что мы миролюбивый народ и мы хотим решить вопрос через дипломатию, мы приняли опять переговоры. Но больше у нас не было никакого доверия ни к Израилю, ни к США. И опять так же и произошло. В середине переговорного процесса они разбомбили стол переговоров», — подчеркнул Санеи.