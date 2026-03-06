Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прилетевшая из Дубая туристка расплакалась после посадки в России

РИА Новости: туристка рассказала, что после приземления в РФ плакала от эмоций.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 6 мар — РИА Новости. Российская туристка, которая долго ждала возможности попасть на рейс из Дубая в Екатеринбург, рассказала РИА Новости, что после приземления в аэропорту пассажиры самолета осыпали пилотов словами благодарности и одарили овациями, а у нее даже слезы навернулись на глаза, по ее словам, от эмоций и пережитого за эти дни напряжения.

«Как приземлились все в самолете аплодировали пилотам и благодарили их. У меня от напряжения слезы появились от эмоций… Я давно таких овации не слышала, аплодировали очень громко и слова благодарности от многих пассажиров прозвучали. Мы лично русскоговорящей стюардессе сказали, чтобы пилотам передала: что они мегакрутые и мы благодарим и восхищаемся ими», — сказала туристка.

По ее словам, все эти дни она и дети тяжело переживали взрывы в Дубае, накануне отъезда ночью из-за стресса она не могла нормально уснуть.

«Все прислушивалась, боялась хлопков. В чате написали, что как мы вылетели, всем пришло оповещение о ЧП, чтобы срочно эвакуировались в укрытия. Бог уберег нас», — пояснила она.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше