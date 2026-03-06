Прилетевшая из Дубая туристка расплакалась после посадки в России

КИШИНЕВ, 6 мар — РИА Новости. Российская туристка, которая долго ждала возможности попасть на рейс из Дубая в Екатеринбург, рассказала РИА Новости, что после приземления в аэропорту пассажиры самолета осыпали пилотов словами благодарности и одарили овациями, а у нее даже слезы навернулись на глаза, по ее словам, от эмоций и пережитого за эти дни напряжения.
«Как приземлились все в самолете аплодировали пилотам и благодарили их. У меня от напряжения слезы появились от эмоций… Я давно таких овации не слышала, аплодировали очень громко и слова благодарности от многих пассажиров прозвучали. Мы лично русскоговорящей стюардессе сказали, чтобы пилотам передала: что они мегакрутые и мы благодарим и восхищаемся ими», — сказала туристка.
По ее словам, все эти дни она и дети тяжело переживали взрывы в Дубае, накануне отъезда ночью из-за стресса она не могла нормально уснуть.
«Все прислушивалась, боялась хлопков. В чате написали, что как мы вылетели, всем пришло оповещение о ЧП, чтобы срочно эвакуировались в укрытия. Бог уберег нас», — пояснила она.
