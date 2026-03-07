Иран снова заявил об ударе по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln

В предыдущий раз Иран заявлял об ударе по USS Abraham Lincoln 5 марта. Тогда иранская сторона утверждала, что авианосец приблизился к Ормузскому проливу на расстояние 340 км от морских границ Ирана в Оманском заливе.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Вскоре после этого иранский Корпус стражей исламской революции объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, который обеспечивает выход из Персидского залива в Индийский океан.
