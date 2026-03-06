Reuters: США хотят, чтобы Шри-Ланка не возвращала в Иран моряков с фрегата Dena

Как уточнило агентство, американская дипломатическая корреспонденция, с которой ознакомились его журналисты, свидетельствует о том, что «США оказывают давление на правительство Шри-Ланки», чтобы оно не возвращало в исламскую республику «выживших с иранского корабля», а также экипаж судна снабжения Bushehr в составе 208 человек, которое находится в одном из портов республики. Американская сторона заявила властям Шри-Ланки о необходимости «минимизировать иранские попытки использовать задержанных в целях пропаганды». Как отмечается в публикации, американская сторона полагает, что иранское судно Bushehr останется в Шри-Ланке до завершения военной операции США и Израиля против исламской республики.