Reuters: США хотят, чтобы Шри-Ланка не возвращала в Иран моряков с фрегата Dena

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Вашингтонская администрация добивается от властей Шри-Ланки, чтобы они не возвращали моряков с потопленного ВМС США иранского фрегата IRIS Dena в исламскую республику. Об этом сообщило агентство Reuters.
Упомянутый фрегат, на борту которого находились около 130 моряков, 4 марта был атакован подводной лодкой ВМС США и затонул у берегов Шри-Ланки. Ланкийские ВМС спасли 32 человека, все граждане Ирана, они госпитализированы. Из воды извлекли 87 тел. Остальные члены команды числятся пропавшими без вести.
Как уточнило агентство, американская дипломатическая корреспонденция, с которой ознакомились его журналисты, свидетельствует о том, что «США оказывают давление на правительство Шри-Ланки», чтобы оно не возвращало в исламскую республику «выживших с иранского корабля», а также экипаж судна снабжения Bushehr в составе 208 человек, которое находится в одном из портов республики. Американская сторона заявила властям Шри-Ланки о необходимости «минимизировать иранские попытки использовать задержанных в целях пропаганды». Как отмечается в публикации, американская сторона полагает, что иранское судно Bushehr останется в Шри-Ланке до завершения военной операции США и Израиля против исламской республики.
Ланкийский президент Анура Кумара Диссанаяке ранее заявил, что экипаж судна Bushehr, которое находилось вблизи территориальных вод Шри-Ланки, доставлен в Коломбо.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.