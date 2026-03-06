Ричмонд
Мерц оправдался за свое поведение на встрече с Трампом в Белом доме

Канцлер ФРГ заявил, что не хотел спорить с американским лидером на камеру.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что на встрече с американским президентом Дональдом Трампом не стал спорить с ним, когда тот обрушился с резкой критикой в адрес Испании, так как не хотел начинать спор, «когда работают камеры».

«Когда работают камеры, я не собираюсь начинать спорить с американским президентом», — заявил Мерц в Штокахе на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза перед выборами в ландтаг (региональный парламент) федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Канцлер рассказал, что в отношениях с США сохраняет ориентацию на общие ценности, так как в вопросах обороны европейского континента его страна зависит и некоторое время будет зависеть от США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп разозлился на Испанию за отказ предоставить испанские базы для операций против Ирана и заявил, что разрывает с ней торговые отношения. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что удивлен ремарками Мерца, когда Трамп озвучивал эти угрозы.

Напомним, встреча с Мерца с Трампом произошла 3 марта. Мировые СМИ облетели кадры, на которых президент США Дональд Трамп в шутку бьет канцлера Германии Фридриха Мерца по ноге. Произошло это в ходе встречи в Белом доме. Немецкий политик на выходку американского лидера отреагировал сдержанно и с улыбкой.

