Мерц оправдался за свое поведение на встрече с Трампом в Белом доме

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что на встрече с американским президентом Дональдом Трампом не стал спорить с ним, когда тот обрушился с резкой критикой в адрес Испании, так как не хотел начинать спор, «когда работают камеры».
«Когда работают камеры, я не собираюсь начинать спорить с американским президентом», — заявил Мерц в Штокахе на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза перед выборами в ландтаг (региональный парламент) федеральной земли Баден-Вюртемберг.
Канцлер рассказал, что в отношениях с США сохраняет ориентацию на общие ценности, так как в вопросах обороны европейского континента его страна зависит и некоторое время будет зависеть от США.
Напомним, встреча с Мерца с Трампом произошла 3 марта. Мировые СМИ облетели кадры, на которых президент США Дональд Трамп в шутку бьет канцлера Германии Фридриха Мерца по ноге. Произошло это в ходе встречи в Белом доме. Немецкий политик на выходку американского лидера отреагировал сдержанно и с улыбкой.