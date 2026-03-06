Генштаб Ирана: Тегеран сделает невозможной «агрессию Вашингтона» в любой точке мира

«Мы сделаем так, чтобы США больше даже не надумали о новой агрессии в любой точке мира», — подчеркнул представитель иранского генерального штаба. По его оценке, Вашингтон «использовал все свое новейшее оружие» против Ирана и даже «вынужден расходовать запасы», в то время как исламская республика «еще продемонстрирует свои новые разработки» в сфере вооружения. Кроме того, в Генштабе утверждают, что нанесли американским базам на Ближнем Востоке такой урон, «что военные объекты не восстановятся еще пять лет».
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.