Генштаб Ирана: Тегеран сделает невозможной «агрессию Вашингтона» в любой точке мира

«Мы сделаем так, чтобы США больше даже не надумали о новой агрессии в любой точке мира», — подчеркнул представитель иранского генерального штаба. По его оценке, Вашингтон «использовал все свое новейшее оружие» против Ирана и даже «вынужден расходовать запасы», в то время как исламская республика «еще продемонстрирует свои новые разработки» в сфере вооружения. Кроме того, в Генштабе утверждают, что нанесли американским базам на Ближнем Востоке такой урон, «что военные объекты не восстановятся еще пять лет».