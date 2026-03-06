Ричмонд
Центр Израиля подвергся еще одному обстрелу из Ирана

Сирены сработали в Тель-Авиве и его окрестностях.

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 марта. /ТАСС/. Центральные районы Израиля вновь подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана.

В ряде районов этой самой густонаселенной части страны была объявлена воздушная тревога. Как передает корреспондент ТАСС, сирены сработали в том числе в Тель-Авиве и его окрестностях.

Незадолго до этого израильская армия предупредила о том, что с территории Ирана произведен новый ракетный запуск в сторону еврейского государства.

