Центр Израиля подвергся еще одному обстрелу из Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 марта. /ТАСС/. Центральные районы Израиля вновь подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана.
В ряде районов этой самой густонаселенной части страны была объявлена воздушная тревога. Как передает корреспондент ТАСС, сирены сработали в том числе в Тель-Авиве и его окрестностях.
Незадолго до этого израильская армия предупредила о том, что с территории Ирана произведен новый ракетный запуск в сторону еврейского государства.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше