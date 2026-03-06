В Ливане при ударе по миротворцам из Ганы пострадали двое военных

ПРЕТОРИЯ, 6 марта. /ТАСС/. Двое военных получили ранения в результате ракетного обстрела штаб-квартиры батальона Ганы в составе Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на командование африканской страны.
По его данным, военнослужащие получили тяжелые ранения.
Батальон миротворцев из Ганы, развернутый на юге Ливана, насчитывает 870 человек.
