В Ливане при ударе по миротворцам из Ганы пострадали двое военных

ПРЕТОРИЯ, 6 марта. /ТАСС/. Двое военных получили ранения в результате ракетного обстрела штаб-квартиры батальона Ганы в составе Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на командование африканской страны.