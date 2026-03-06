Шекарчи: Иран не перекрывал Ормузский пролив и не сделает этого

«Мы не закрывали Ормузский пролив и не будем его закрывать. Мы не будем останавливать ни одно судно, желающее пройти через пролив, но заявляем, что ответственность за жизнь, оборудование и безопасность судна лежит на вас», — приводит его слова агентство Fars.