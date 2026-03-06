Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шекарчи: Иран не перекрывал Ормузский пролив и не сделает этого

Иран не перекрывал Ормузский пролив и не собирается делать это, но и не будет нести ответственность за безопасность судов. Об этом заявил официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи.

Иран не перекрывал Ормузский пролив и не собирается делать это, но и не будет нести ответственность за безопасность судов. Об этом заявил официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи.

«Мы не закрывали Ормузский пролив и не будем его закрывать. Мы не будем останавливать ни одно судно, желающее пройти через пролив, но заявляем, что ответственность за жизнь, оборудование и безопасность судна лежит на вас», — приводит его слова агентство Fars.

Американский лидер Дональд Трамп между тем заявлял, что проблема судоходства через Ормузский пролив уже решена.

Ранее британский политик Джим Фергюсон отметил, что кризис в случае закрытия Ормузского пролива ощутит весь мир.

Еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас сообщал, что более 3,1 тыс. судов оказались затронуты ситуацией в Персидском заливе.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше