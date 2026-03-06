Владелец «Интер Майами» назвал годовую зарплату Месси

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал о годовой зарплате форварда Лионеля Месси.
«Причина, по которой мне нужны спонсоры — и притом мирового класса, в том, что игроки стоят дорого. Я плачу Месси €60—70 млн в год. Если сложить все бонусы. Но он стоит каждого цента», — приводит слова Маса A Bola.
Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира и шестикратный обладатель «Золотой бутсы». Он выступает за американский клуб с 2023 года.
Ранее Месси подвергся травле в социальных сетях после визита в Белый дом.
