Мерц объяснил свое поведение в Белом доме

БЕРЛИН, 6 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц объяснил свое смирное поведение на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме нежеланием спорить с ним перед включенными камерами.
Встреча Трампа и Мерца прошла на этой неделе в Вашингтоне на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, конфликт на Украине и торговые пошлины. В ходе встречи Трамп шутливо шлепнул ладонью по колену Мерца, который сидел, положив ногу на ногу. Мерц в ответ рассмеялся, американский президент тоже улыбался. При этом Мерц потратил на свое выступление во время встречи всего три минуты, а все остальное время говорил Трамп.
«Когда камеры работают, я не собираюсь начинать спорить с американским президентом», — сказал Мерц, выступая в Штокахе на закрытии предвыборной кампании партии ХДС в ландтаг земли Баден-Вюртемберг.
По словам Мерца, он знает об упреках в свой адрес, которые касаются того, что он был «слишком дружелюбным» с американским президентом.
Издание Politico ранее сообщило, что поведение канцлера ФРГ Мерца в Белом доме демонстрирует его бессилие и, вероятно, оставит неприятный осадок среди европейцев.
Согласно публикации издания, Мерц сидел «в основном тихо», в то время как Трамп угрожал ввести эмбарго в отношении Испании из-за ее позиции касательно американской атаки на Иран. Мерц также не отреагировал, когда американский лидер обрушился с критикой на премьера Великобритании Кира Стармера, угрожая увеличить торговые пошлины. Politico указывает, что канцлер придерживается очевидной стратегии — никогда не противоречить Трампу перед камерами, умасливая его и продвигая немецкое видение ситуации в частных разговорах.