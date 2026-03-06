Мерц объяснил свое поведение в Белом доме

Встреча Трампа и Мерца прошла на этой неделе в Вашингтоне на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, конфликт на Украине и торговые пошлины. В ходе встречи Трамп шутливо шлепнул ладонью по колену Мерца, который сидел, положив ногу на ногу. Мерц в ответ рассмеялся, американский президент тоже улыбался. При этом Мерц потратил на свое выступление во время встречи всего три минуты, а все остальное время говорил Трамп.