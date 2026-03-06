Ричмонд
Бекки: отправка сухопутных войск в Иран может дорого обойтись США

Отправка сухопутных войск в Иран будет стоить Соединённым Штатам и Израилю тысячи жизней военных. Такое мнение выразил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки.

«США и Израиль… не могут отправить войска на землю, потому что Иран огромен и имеет 92 млн жителей. Это стоило бы им (США и Израилю. — RT) тысяч жизней», — написал он в своём аккаунте в соцсети Х.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что в ходе операции против Ирана «вероятно, войска на земле не понадобятся».

Глава МИД исламской республики Аббас Аракчи отмечал, что Иран ожидает сухопутного вторжения США, которое станет для американской армии катастрофой.

