Иранская ракета нанесла удар по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии осуществили перехват воздушных целей. Министерство обороны королевства распространило информацию через соцсеть X. Над городом Эль-Хардж в центральной части страны были уничтожены две крылатые ракеты. Военное ведомство не стало раскрывать деталей инцидента. Информация о возможных последствиях или повреждениях на земле также не уточнялась.