В Баку заявили, что КСИР готовил покушение на общественного деятеля страны

В Баку заявили, что КСИР готовил план покушения на общественного деятеля страны.

Источник: © РИА Новости

БАКУ, 6 мар — РИА Новости. Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана утверждает, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) готовил план покушения на одного из общественных деятелей в стране.

СГБ ранее заявила о предотвращении попытки совершения террористических и диверсионных актов, планировавшихся, по ее утверждению, КСИР.

«В ходе расследования установлено, что КСИР готовил план покушения на одного из общественных деятелей в Азербайджане. Для этого местным лицам были даны указания провести фото- и видеосъемку места работы предполагаемой цели, а также приобрести оружие и транспортное средство», — следует из видеоматериала СГБ Азербайджана, распространенном гостелеканалом АзТВ.

По данным службы, двое граждан Ирана якобы вступили в преступную связь с гражданином Азербайджана и организовали незаконное перемещение на территорию страны взрывных устройств. Когда происходили данные события, не уточняется.

По информации ведомства, двое граждан Азербайджана привлечены к уголовной ответственности за подготовку покушения на общественного деятеля, а еще один — по статье о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Они арестованы.

