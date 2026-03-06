Kan: в Израиле рассчитывают на присоединение Азербайджана к ударам по Ирану

В свою очередь Генштаб Ирана опроверг информацию о запуске БПЛА по территории Азербайджана, возложив ответственность за инцидент на Израиль. Иранское агентство Fars 6 марта со ссылкой на высокопоставленный источник в ВС исламской республики заявило, что если бы она действительно планировала нападение на Азербайджан, то не стала бы использовать для этого небольшие беспилотники, а «действовала так же, как поступает с южными соседями» по Персидскому заливу.