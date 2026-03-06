Kan: в Израиле рассчитывают на присоединение Азербайджана к ударам по Ирану

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 марта. /ТАСС/. Израильская гостелерадиокомпания Kan утверждает, что еврейское государство рассчитывает на присоединение Азербайджана к ударам по Ирану.
По информации ее источников, «Израиль считает, что Азербайджан также нападет и присоединится к коалиции, атакующей Иран».
Других подробностей Kan не приводит, предполагая лишь, что, «возможно, найдется больше стран, которые присоединятся к действиям против Ирана и его интересов в регионе».
Ранее 6 марта Служба государственной безопасности Азербайджана заявила о предотвращении серии терактов, которые, согласно ее сообщению, готовил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). За день до этого, 5 марта, МИД Азербайджана сообщил о падении в районе аэропорта Нахичевани двух дронов, запущенных, по данным Баку, с территории Ирана. Было повреждено здание аэропорта, пострадали два человека. В азербайджанском МИД отметили, что Баку оставляет за собой право на ответные меры.
В свою очередь Генштаб Ирана опроверг информацию о запуске БПЛА по территории Азербайджана, возложив ответственность за инцидент на Израиль. Иранское агентство Fars 6 марта со ссылкой на высокопоставленный источник в ВС исламской республики заявило, что если бы она действительно планировала нападение на Азербайджан, то не стала бы использовать для этого небольшие беспилотники, а «действовала так же, как поступает с южными соседями» по Персидскому заливу.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города исламской республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Ирана. КСИР заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли его верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.