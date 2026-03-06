Путин по телефону обсудил с президентом Ирана Пезешкианом нападение США

Российский президент Владимир Путин по телефону обсудил с иранским коллегой Масудом Пезешкианом ситуацию в исламской республике. Он заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий в отношении Ирана со стороны Соединенных Штатов и Израиля, сообщается в пятницу, 6 марта, на сайте Кремля.
Глава РФ призвал отказаться от силовых методов решения проблем в Ближневосточном регионе и вернуться к мирным переговорам. Путин выразил Пезешкиану соболезнования из-за гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, членов его семьи и представителей власти, а также многочисленных жертв среди мирных жителей.
Иранский президент поблагодарил его за солидарность России с народом исламской республики. Он подробно проинформировал Путина о развитии ситуации. Стороны условились продолжить диалог.
Российский лидер также отметил, что находится в постоянном контакте с лидерами стран, которые входят в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
3 марта Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они обсудили резко обострившуюся обстановку вокруг Ирана и во всем ближневосточном регионе, в том числе возможные проблемы для мирового энергетического рынка.
28 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции в Иране. До этого армия Израиля нанесла несколько ударов по Тегерану. Также ударам подверглись военные базы в ОАЭ. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».