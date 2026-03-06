Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин по телефону обсудил с президентом Ирана Пезешкианом нападение США

Российский президент Владимир Путин по телефону обсудил с иранским коллегой Масудом Пезешкианом ситуацию в исламской республике. Он заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий в отношении Ирана со стороны Соединенных Штатов и Израиля, сообщается в пятницу, 6 марта, на сайте Кремля.

Российский президент Владимир Путин по телефону обсудил с иранским коллегой Масудом Пезешкианом ситуацию в исламской республике. Он заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий в отношении Ирана со стороны Соединенных Штатов и Израиля, сообщается в пятницу, 6 марта, на сайте Кремля.

Глава РФ призвал отказаться от силовых методов решения проблем в Ближневосточном регионе и вернуться к мирным переговорам. Путин выразил Пезешкиану соболезнования из-за гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, членов его семьи и представителей власти, а также многочисленных жертв среди мирных жителей.

Иранский президент поблагодарил его за солидарность России с народом исламской республики. Он подробно проинформировал Путина о развитии ситуации. Стороны условились продолжить диалог.

Российский лидер также отметил, что находится в постоянном контакте с лидерами стран, которые входят в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

3 марта Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они обсудили резко обострившуюся обстановку вокруг Ирана и во всем ближневосточном регионе, в том числе возможные проблемы для мирового энергетического рынка.

28 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции в Иране. До этого армия Израиля нанесла несколько ударов по Тегерану. Также ударам подверглись военные базы в ОАЭ. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше