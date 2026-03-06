МИД Украины вызвал диппредставителя Венгрии из-за задержания инкассаторов

Исполняющего обязанности временного поверенного в делах посольства Венгрии в Киеве вызвали в МИД Украины на фоне задержания украинских инкассаторов в Будапеште.
«В очередной раз вызван и. о. временного поверенного в делах посольства Венгрии на Украине для предоставления объяснений обстоятельств и правовых оснований задержания сотрудников Ощадбанка», — говорится в сообщении на сайте украинского МИД.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что венгерское руководство якобы похитило семерых граждан Украины — сотрудников Ощадбанка во время выполнения рейса.
Правительство Венгрии опубликовало снимки пачек денег и золотых слитков, изъятых у украинцев, перевозивших их из Австрии на Украину.
«СТРАНА.ua» писало, что Украина годами возит валюту и золото из Австрии через Венгрию.
