Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Италии объявили открытыми

Президент Италии Серджо Маттарелла заявил об открытии зимних Паралимпийских игр 2026 года.
Церемония открытия проходит в Вероне в амфитеатре «Арена-ди-Верона».
Флаг России пронесла волонтёр — итальянка по имени Анна. В церемонии открытия принимали участие лыжница Анастасия Багиян и её ведущий Сергей Синякин, глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков и атташе делегации Екатерина Пронина.
Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения для участия в соревнованиях. Они выступят на Паралимпийских играх под национальным флагом и гимном впервые с 2014 года.
Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.
Ранее Михаил Дегтярёв высказался о том, что некоторые страны собрались бойкотировать открытие Паралимпиады в Италии из-за снятия ограничений с российских атлетов.