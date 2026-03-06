Ричмонд
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Италии объявили открытыми

Президент Италии Серджо Маттарелла заявил об открытии зимних Паралимпийских игр 2026 года.

Церемония открытия проходит в Вероне в амфитеатре «Арена-ди-Верона».

Флаг России пронесла волонтёр — итальянка по имени Анна. В церемонии открытия принимали участие лыжница Анастасия Багиян и её ведущий Сергей Синякин, глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков и атташе делегации Екатерина Пронина.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения для участия в соревнованиях. Они выступят на Паралимпийских играх под национальным флагом и гимном впервые с 2014 года.

Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

Ранее Михаил Дегтярёв высказался о том, что некоторые страны собрались бойкотировать открытие Паралимпиады в Италии из-за снятия ограничений с российских атлетов.