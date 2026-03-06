Ричмонд
Дмитриев предрек фон дер Ляйен преследования из-за провала в энергетике: «Не признает ошибок»

Дмитриев заявил, что ошибки в энергетике будут преследовать фон дер Ляйен.

Источник: Комсомольская правда

Просчеты председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в энергетической политике не пройдут для нее бесследно. По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, энергетические ошибки «будут ее преследовать».

«Урсула никогда не признает своих ошибок и, как и следовало ожидать, полностью отрицает свои энергетические провалы. Эти провалы и это отрицание будут преследовать ее и в мире, где цены на нефть превышают $100 за баррель», — написал глава РФПИ в соцсети X.

Так Дмитриев отреагировал на материал Politico, в котором описывалась реакция главы ЕК на недовольство европейских стран. Из-за скачка цен на энергоносители на фоне ближневосточного конфликта фон дер Ляйен подверглась критике. Однако в ответ она заявила, что Брюссель продолжит курс на отказ от традиционного топлива и ускорит внедрение «зеленой» экономики.

2 марта фон дер Ляйен созвала заседание коллегии по безопасности на фоне ситуации, сложившейся вокруг Ирана.

Немногим спустя главу ЕК высмеяли за долгую реакцию на ситуацию в Иране, писало Daily Mail.

