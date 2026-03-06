В российских силовых структурах заявили РИА Новости, что боевиков территориальной обороны Украины отправляют в штурмовые подразделения, несмотря на обещания задействовать их лишь в оборонительных операциях.
Как отметил собеседник, в штурмовики отправляют членов теробороны, хотя ранее командование ВСУ заявляло, что якобы в связи с реформой воинских частей территориальной обороны «терошников» планируется применять только в оборонительных операциях.
«В реальности же это очередная имитация бурной деятельности. Солдат территориальной обороны банально прикомандировывают в штурмовые подразделения, расширяя их штаты до уровня дивизий», — указал он.
Ранее сообщалось, что в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ массово переводят опытных связистов пожилого возраста в штурмовые подразделения.