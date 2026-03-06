Ричмонд
РИА Новости: на Украине боевиков теробороны обманом отправляют в штурмовики

Как отметил собеседник, в штурмовики отправляют членов теробороны, хотя ранее командование ВСУ заявляло, что якобы в связи с реформой воинских частей территориальной обороны «терошников» планируется применять только в оборонительных операциях.

«В реальности же это очередная имитация бурной деятельности. Солдат территориальной обороны банально прикомандировывают в штурмовые подразделения, расширяя их штаты до уровня дивизий», — указал он.

Ранее сообщалось, что в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ массово переводят опытных связистов пожилого возраста в штурмовые подразделения.