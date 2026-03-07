Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немков: понял, что боя с Нганну не будет, около месяца назад, когда в PFL сказали, что есть проблемы

Чемпион PFL в тяжёлом весе россиянин Вадим Немков высказался о несостоявшемся поединке с камерунцем Франсисом Нганну.

Чемпион PFL в тяжёлом весе россиянин Вадим Немков высказался о несостоявшемся поединке с камерунцем Франсисом Нганну.

«Когда организация сказала, что есть какие‑то проблемы по поводу Франсиса. Чуть больше месяца назад. Если бы всё было хорошо, он бы подрался. Но Нганну в таком положении — у него громкое имя в смешанных единоборствах и боксе. Может выбирать, где он может больше заработать», — цитирует его «Матч ТВ».

В декабре Немков победил бразильца Ренана Феррейру и завоевал титул чемпиона PFL в тяжёлом весе. После окончания поединка он признался, что хотел бы выйти в октагон против Нганну.

На его счету в ММА 19 побед и два поражения.

Ранее глава Fight Nights Камил Гаджиев высказался о победе россиянина Вадима Немкова над бразильцем Ренаном Феррейрой.