Немков: понял, что боя с Нганну не будет, около месяца назад, когда в PFL сказали, что есть проблемы

Чемпион PFL в тяжёлом весе россиянин Вадим Немков высказался о несостоявшемся поединке с камерунцем Франсисом Нганну.
«Когда организация сказала, что есть какие‑то проблемы по поводу Франсиса. Чуть больше месяца назад. Если бы всё было хорошо, он бы подрался. Но Нганну в таком положении — у него громкое имя в смешанных единоборствах и боксе. Может выбирать, где он может больше заработать», — цитирует его «Матч ТВ».
В декабре Немков победил бразильца Ренана Феррейру и завоевал титул чемпиона PFL в тяжёлом весе. После окончания поединка он признался, что хотел бы выйти в октагон против Нганну.
На его счету в ММА 19 побед и два поражения.
Ранее глава Fight Nights Камил Гаджиев высказался о победе россиянина Вадима Немкова над бразильцем Ренаном Феррейрой.