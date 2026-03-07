Трамп: ведущие военные концерны США согласились нарастить объёмы производства

При этом Трамп добавил, что уже сегодня у Соединённых Штатов есть практически неограниченные запасы боеприпасов среднего и высшего среднего класса, которые они используют, например, в Иране, а недавно использовали в Венесуэле. Тем не менее заказы на эти виды вооружений также были увеличены.