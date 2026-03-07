Ричмонд
Трамп: ведущие военные концерны США согласились нарастить объёмы производства

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ведущие военные концерны США согласились нарастить объёмы производства.

«Они согласились в четыре раза увеличить производство оружия “изысканного класса”, поскольку мы хотим как можно быстрее достичь высочайшего уровня количества. Расширение началось за три месяца до встречи, и производство многих видов этого оружия уже идёт полным ходом», — написал политик в соцсети Truth Social.

При этом Трамп добавил, что уже сегодня у Соединённых Штатов есть практически неограниченные запасы боеприпасов среднего и высшего среднего класса, которые они используют, например, в Иране, а недавно использовали в Венесуэле. Тем не менее заказы на эти виды вооружений также были увеличены.

На мероприятии присутствовали руководители BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon.

Официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи ранее заявил, что США применили против Ирана оружие, которое хранили для третьей мировой.

