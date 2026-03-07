Модернизацию базы Михаил Когэлничану в Румынии завершат через три-четыре года

БУХАРЕСТ, 7 марта. /ТАСС/. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что модернизация авиабазы Михаил Когэлничану (уезд Констанца на юго-востоке страны) будет завершена через три-четыре года и обойдется в €4 млрд. Это заявление глава румынского государства, который 5 марта совершил визит в Польшу, сделал польскому телеканалу TVP World.
«Самой большой будет база Михаил Когэлничану, которая находится рядом с Черным морем, — сказал он. — Мы обязались реализовать инвестиции объемом в €4 млрд, и через три-четыре года это будет самая большая военная база в Европе. Также важно, что она находится близко к Констанце, которая является крупнейшим портом на Черном море и связующим звеном с регионом Кавказа, что увеличивает ее важность для нашей безопасности».
«Здесь идет речь только о румынских деньгах, это наше обязательство реализовать эти инвестиции, — уточнил президент. — Там и сейчас находятся американские солдаты».