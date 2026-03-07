Американские источники заявили о готовности КНР оказать помощь Ирану

По данным журналистов, власти КНР хотят скорейшего прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Это связано с перебоями в поставках энергоносителей из региона. В Вашингтоне полагают, что китайская сторона рассматривает возможность финансовой помощи Тегерану. Также Китай потенциально готов направить Ирану запчасти для создания ракетного вооружения, но проявляет осторожность.