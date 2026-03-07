Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысячи венгров вышли на протест после угроз Зеленского в адрес Орбана

Тысячи венгров вышли на протест к посольству Украины в Будапеште после угроз Владимира Зеленского в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Тысячи венгров вышли на протест к посольству Украины в Будапеште после угроз Владимира Зеленского в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Соответствующее видео опубликовало агентство Ruptly.

Ранее Зеленский пригрозил дать контакты Орбана представителям ВСУ, если тот будет и далее блокировать кредит Украине в размере €90 млрд.

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник осудила угрозу Зеленского в адрес Орбана и назвала его гангстером.

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель также заявила, что поведение Зеленского по отношению к Венгрии и Словакии вызывает вопросы.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше