Трамп рассказал о масштабном увеличении военного производства в США

Трамп: увеличение военного производства в США началось три месяца назад.

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что масштабное расширение производства новейших вооружений в стране началось еще три месяца назад, а заводы уже приступили к выполнению заказов.

«Расширение (производства — ред.) началось за три месяца до этой встречи (с военными производителями — ред.), и строительство заводов, а также выпуск многих из этих видов вооружений уже идут полным ходом», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В пятницу Трамп провел встречу с крупнейшими военными подрядчиками США, посвященную кратному увеличению выпуска наиболее востребованных образцов вооружений и боеприпасов на фоне продолжающейся военной кампании против Ирана. Как сообщил Трамп, в переговорах участвовали главы таких гигантов, как Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, BAE Systems, Honeywell Aerospace и L3Harris.

