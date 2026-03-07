Трамп рассказал о масштабном увеличении военного производства в США

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что масштабное расширение производства новейших вооружений в стране началось еще три месяца назад, а заводы уже приступили к выполнению заказов.
«Расширение (производства — ред.) началось за три месяца до этой встречи (с военными производителями — ред.), и строительство заводов, а также выпуск многих из этих видов вооружений уже идут полным ходом», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В пятницу Трамп провел встречу с крупнейшими военными подрядчиками США, посвященную кратному увеличению выпуска наиболее востребованных образцов вооружений и боеприпасов на фоне продолжающейся военной кампании против Ирана. Как сообщил Трамп, в переговорах участвовали главы таких гигантов, как Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, BAE Systems, Honeywell Aerospace и L3Harris.