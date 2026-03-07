Ричмонд
Оборонные подрядчики увеличат производство оружия, заявил Трамп

Трамп: оборонные подрядчики увеличить производство оружия в четыре раза.

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с ним оборонные подрядчики согласились увеличить темпы производства оружия «великолепного» класса в четыре раза.

«Мы только что завершили очень плодотворную встречу с крупнейшими оборонными компаниями США, на которой обсудили производство и графики выпуска продукции. Они согласились увеличить производство оружия “великолепного класса” в четыре раза, поскольку мы хотим как можно быстрее достичь максимального уровня производства», — написал он в соцсети Truth Social, при этом не уточнив, какое именно вооружение попадает под определение «великолепного».

Он добавил, что на встрече присутствовали главы таких оборонных компаний, как BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon.

