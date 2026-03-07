Ричмонд
Системы ПВО Катара в пятницу отразили атаку девяти иранских БПЛА

Системы ПВО Катара в пятницу отразили атаку девяти БПЛА Ирана.

ДОХА, 7 мар — РИА Новости. Системы ПВО Катара в пятницу отразили атаку девяти иранских беспилотных летательных аппаратов, еще один упал на открытой местности, жертв нет, сообщило минобороны эмирата.

«Государство Катар подверглось атаке со стороны Ирана с использованием десяти беспилотников, начиная с утра пятницы и до вечера. Вооруженные силы успешно перехватили девять беспилотников, еще один упал на открытой местности, жертв нет», — говорится в сообщении катарского министерства.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта — 28 февраля — под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, — уже более 1,2 тысячи человек.

