Тела убитых в ходе конфликта с Ираном военных США доставят на родину

Пока официальное число погибших в ходе операции против Ирана американских военнослужащих составляет шесть человек. Все они стали жертвами удара иранского БПЛА по пункту управления в порту Эш-Шуайба в Кувейте, при этом секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани выступил в среду с утверждением, что во время конфликта уже погибли более 500 военных США.