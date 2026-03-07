В ходе атак США и Израиля на Иран погибли более 1300 мирных жителей

Среди них, по его словам, по всей стране погибли более 180 иранских детей.
Также, отметил Иравани, под удары США и Израиля попали аэропорты, школы, мечети, спортивные объекты.
«Аэропорты, школы, больницы, медицинские центры, жилые дома, спортивные объекты, мечети, штаб-квартиры дипломатической полиции и другая гражданская инфраструктура были преднамеренно подвергнуты нападениям и разрушению», — сказал постпред.
Пресс-секретарь Белого лома Кэролайн Левитт между тем заявила, что для достижения целей операции в Иране США потребуется до шести недель.