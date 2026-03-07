Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ходе атак США и Израиля на Иран погибли более 1300 мирных жителей

Более 1,3 тыс. мирных жителей погибли в ходе атак США и Израиля на Иран, ещё тысячи ранены, заявил иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани.

Более 1,3 тыс. мирных жителей погибли в ходе атак США и Израиля на Иран, ещё тысячи ранены, заявил иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани.

Среди них, по его словам, по всей стране погибли более 180 иранских детей.

Также, отметил Иравани, под удары США и Израиля попали аэропорты, школы, мечети, спортивные объекты.

«Аэропорты, школы, больницы, медицинские центры, жилые дома, спортивные объекты, мечети, штаб-квартиры дипломатической полиции и другая гражданская инфраструктура были преднамеренно подвергнуты нападениям и разрушению», — сказал постпред.

Пресс-секретарь Белого лома Кэролайн Левитт между тем заявила, что для достижения целей операции в Иране США потребуется до шести недель.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше