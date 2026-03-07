В Германии школьника обвинили в оскорблении Мерца из-за плаката на демонстрации

Массовые акции протеста школьников против нового закона о военной службе прошли в различных городах ФРГ в четверг. По данным организаторов, в них приняли участие около 50 тысяч человек. На транспарантах участников можно было заметить лозунги: «Фридриха Мерца — на фронт» и «Умной голове стальной шлем не идёт». Внимание полиции привлёк один из плакатов, содержание которого было признано выходящим за рамки приличий.