Мошенники предлагают скидки на поддельные VPN-сервисы к 8 Марта

Также, по словам собеседницы агентства, аферисты могут отправить жертве файл, маскируя его под поздравительную открытку. Юрист рассказала, что при установке такого файла вирус заразит устройство, получит доступ к СМС и push-уведомлениям, а также начнет рассылать вредоносный файл по списку контактов жертвы.