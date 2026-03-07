Мошенники предлагают скидки на поддельные VPN-сервисы к 8 Марта

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Мошенники предлагают скидки к 8 Марта на «программы по обходу блокировок мессенджеров», за которыми скрыто вредоносное ПО, рассказала РИА Новости председатель Совета регионального отделения АЮР в ЛНР Виктория Тютюнникова.
«В преддверии 8 Марта распространяется программное обеспечение со скидкой в преддверии праздника, которое якобы позволяет обходить блокировки мессенджеров. Пользователям предлагают перейти в поддельный чат-бот, загрузить и установить файл. На самом деле это вредоносное ПО, которое крадет аккаунты и личные и банковские данные», — сообщила Тютюнникова.
Также, по словам собеседницы агентства, аферисты могут отправить жертве файл, маскируя его под поздравительную открытку. Юрист рассказала, что при установке такого файла вирус заразит устройство, получит доступ к СМС и push-уведомлениям, а также начнет рассылать вредоносный файл по списку контактов жертвы.