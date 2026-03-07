Ричмонд
Постпред Ирана назвал число погибших мирных жителей после атак США

Постпред Ирана Иравани: при атаках США и Израиля погибли 1332 мирных жителя.

ООН, 7 мар — РИА Новости. Жертвами атак США и Израиля в Иране стали более 1330 мирных жителей и тысячи раненых, сообщил постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани со ссылкой на данные Красного Полумесяца.

«Согласно последнему отчету Иранского общества Красного Полумесяца, по меньшей мере 1332 мирных жителя, включая женщин и детей, уже погибли. Тысячи человек получили ранения, и это число продолжает расти», — сообщил он журналистам в ООН.

