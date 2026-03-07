Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред Ирана обвинил США в ударах по зданиям школ и мечетей

Постпред Иравани: школы и мечети Ирана попали под удары США и Израиля.

ООН, 7 мар — РИА Новости. Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что под удары США и Израиля попали аэропорты, школы, мечети, спортивные объекты.

«Аэропорты, школы, больницы, медицинские центры, жилые дома, спортивные объекты, мечети, штаб-квартиры дипломатической полиции и другая гражданская инфраструктура были преднамеренно подвергнуты нападениям и разрушению», — сообщил он журналистам в ООН.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше