Постпред Ирана обвинил США и Израиль в гибели свыше 180 детей

«В результате этой преступной войны, развязанной Соединенными Штатами и израильским режимом, по всей стране погибли более 180 иранских детей, многие другие получили ранения. Повреждены более 20 школ», — сообщил он журналистам в ООН.
