Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред Ирана обвинил США и Израиль в гибели свыше 180 детей

Постпред Иравани: свыше 180 детей в Иране погибли из-за действий США и Израиля.

ООН, 7 мар — РИА Новости. Свыше 180 детей в Иране погибли из-за войны, развязанной США и Израилем, повреждены более 20 школ, заявил постпред Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани.

«В результате этой преступной войны, развязанной Соединенными Штатами и израильским режимом, по всей стране погибли более 180 иранских детей, многие другие получили ранения. Повреждены более 20 школ», — сообщил он журналистам в ООН.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше