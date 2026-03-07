Меликов доложил Путину о пятилетних итогах развития Дагестана

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым, в ходе которой был представлен доклад о социально-экономическом развитии республики за последние пять лет. Об этом сообщил сам руководитель региона в своём Telegram-канале.