Меликов доложил Путину о пятилетних итогах развития Дагестана

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым, в ходе которой был представлен доклад о социально-экономическом развитии республики за последние пять лет. Об этом сообщил сам руководитель региона в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Сегодня доложил нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, чем живёт Дагестан, какие у нас успехи и что ещё предстоит сделать. Дагестан за последние пять лет обеспечил рост по всем показателям социально-экономического развития», — написал Меликов.

По его словам, в регионе удалось запустить 12 современных промышленных предприятий. В сфере образования открыто 111 школ и 97 детских садов, проведён капитальный ремонт в 374 школах и 63 дошкольных учреждениях. Система здравоохранения также получила существенное развитие: построено 122 фельдшерско-акушерских пункта, отремонтировано 329 объектов медицинской сферы, закуплено более трёх тысяч единиц нового оборудования для больниц и поликлиник.

Ранее состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе беседы российский президент выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и членов его семьи. Путин также принёс соболезнования в связи с трагической гибелью представителей военно-политического руководства и гражданских лиц. Была подтверждена принципиальная позиция России. Она заключается в необходимости немедленно прекратить боевые действия.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

