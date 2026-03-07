Рябков: США предлагают нереалистичные идеи по договору на смену ДСНВ

Соединённые Штаты выдвигают нереалистичные идеи в отношении договора, который может прийти на смену истекшему Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.
Дипломат подчеркнул, что Вашингтон прекрасно знает позицию Пекина, но требует от КНР стать частью будущего соглашения.
«В частности, Вашингтон жёстко замкнул перспективы выработки любого нового соглашения на участие в нём Китая… Очевидно, что американцы прекрасно знают о последовательной позиции наших китайских друзей, которые на нынешнем отрезке твёрдо исключают для себя такую возможность. Логически из этого вытекает, что ни о каком новом соглашении на сегодня оснований говорить нет», — сказал Рябков.
В феврале в Госдепе заявили, что истечение ДСНВ откроет новый этап стратстабильности.
Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон между тем назвала ошибкой США истечение срока ДСНВ.